"Cán bộ phải nâng cao chuyên môn, tránh hỏi nhiều nơi, mất thời gian"

Ngày 16/4, tại Thành ủy Cần Thơ, Ban Chỉ đạo thành phố phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tổ chức hội nghị sơ kết về công tác triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, quý I và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong quý II.

Tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, yêu cầu năm nay cần phải hành động quyết liệt, mọi quy trình có thể chi tiết nhưng kết quả cuối cùng phải đo lường được bằng sản phẩm cụ thể.

“Đề nghị cán bộ ở các sở, ngành chuyên môn làm tốt vai trò của mình, tránh tình trạng cán bộ không nắm vững quy định, phải đi "mò mẫm" hỏi ý kiến nhiều nơi gây lãng phí thời gian vô ích. Việc đánh giá cán bộ sẽ dựa trên hiệu suất thời gian, hoàn thành sớm sẽ được khen thưởng, chậm trễ sẽ bị phê bình”, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh.

Ông Thanh cũng yêu cầu phát huy vai trò cấp ủy của người lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu cần gương mẫu, dẫn dắt và tiên phong. Ông cũng nêu rõ vấn đề cấp kinh phí 3% cho các cấp (từ thành phố đến xã, phường) cần được rà soát nghiêm ngặt, tránh việc phân bổ sai mục đích hoặc không có danh mục nhiệm vụ cụ thể dẫn đến vướng mắc khi kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã phê bình một số thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương, sở, ngành và xã, phường chưa đề xuất được các nhiệm vụ, dự án trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở dữ liệu. Ông nhấn mạnh việc quán triệt chỉ lưu giữ mã số hóa những hồ sơ quan trọng, loại bỏ các văn bản thừa để hoàn thiện cơ sở dữ liệu, giải quyết tình trạng hồ sơ lưu trữ tồn đọng sau sáp nhập.

Ông Tuyên cho biết, không đầu tư dàn trải mà dồn lực vào các dự án trọng điểm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, tính đến ngày 13/4, Cần Thơ đã hoàn thành 137/246 nhiệm vụ được giao, trong đó 109 nhiệm vụ đang được thực hiện đúng hạn (gồm 81 nhiệm vụ thường xuyên).

Thành phố hiện có 113 tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm 69 tổ chức công lập và 44 tổ chức ngoài công lập. Trong số này, có 9 đơn vị của các Bộ, ngành Trung ương, 66 đơn vị của thành phố, 37 đơn vị ngoài nhà nước và 1 đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài liên kết hoạt động trong vùng.

Cần Thơ đang triển khai 65 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, tập trung vào ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Thành phố có 21 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp và cơ khí.

Về nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, Ban chỉ đạo thành phố xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó, tập trung phát triển trên 4 trụ cột, gồm: hạ tầng số, nền tảng và dữ liệu số, và nhân lực số.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết đã tổng hợp 80 dự án phát triển khoa học, chuyển đổi số bao quát tất cả các sở ngành với tổng nguồn vốn hơn 6.393 tỷ đồng.

Các dự án đáng chú ý tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như Y tế (số hóa bệnh án điện tử cho 48 bệnh viện và 103 trạm y tế), Giáo dục (tích hợp đề án công nghiệp thông minh) và Tài nguyên Môi trường.

Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ thông tin, trong năm 2026 sẽ đào tạo 9.200 cán bộ công chức, viên chức nhằm phát triển nguồn lực trong công tác chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số trong dịch vụ công trực tuyến tại 103 xã, phường.

Bà Phượng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như thiếu hụt nhân lực công nghệ số ở một số nơi, cán bộ chưa thích ứng nhanh với môi trường chuyển đổi số và hạ tầng dữ liệu chưa đồng bộ.