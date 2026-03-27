Ông Đồng Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

Chiều 27/3, HĐND TP Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 họp kỳ họp thứ nhất. Các đại biểu đã bầu các chức vụ Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 98,81%.

Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969, quê quán ở TP Cần Thơ. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học.

Ông Thanh có thời gian dài công tác tại tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ và kinh qua nhiều vị trí công tác.

Đến ngày 1/7/2025, ông làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 1/2026, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh và các Phó Chủ tịch, Trưởng ban của HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 nhận hoa chúc mừng từ ông Lê Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã bầu bà Mã Thị Tươi (tỷ lệ 94,05%), bà Võ Thị Mỹ Trang (tỷ lệ 91,67%), ông Trần Quốc Vũ (tỷ lệ 98,81%) và ông Lý Rotha (tỷ lệ 98,81%) làm Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó bà Mã Thị Tươi là Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Cần Thơ.

Bà Tươi, bà Trang, ông Vũ và ông Lý Rotha đều là Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, nay tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu và tái đắc cử.