Cán bộ công an ở Cà Mau kịp giúp người dân tránh bị lừa mất 300 triệu đồng

Ngày 19/4, Công an tỉnh Cà Mau thông tin, cán bộ của một đơn vị trong tỉnh này mới đây đã kịp thời hỗ trợ, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tại một chi nhánh ngân hàng ở xã Vĩnh Lợi (tỉnh Cà Mau), Thượng úy Tạ Như Thanh Tú, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, thấy một người đàn ông có biểu hiện lo lắng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Người này là ông N.V.T. (57 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lợi), đang chuẩn bị chuyển 300 triệu đồng đặt cọc mua thiết bị y tế theo giới thiệu của người quen. Thượng úy Tú nhanh trí trao đổi với ông T. và nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường với những thông tin mà ông cung cấp.

Sau khi báo cáo nhanh vụ việc về lãnh đạo đơn vị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua xác minh, Thượng úy Tạ Như Thanh Tú xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cơ quan, tổ chức để tạo dựng giao dịch mua bán.

Được sự giải thích cặn kẽ của cán bộ công an, ông T. đã dừng chuyển số tiền này.

Sau vụ việc, ông N.V.T. đã có thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau. Trong thư, ông T. gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau vì đã xây dựng, lãnh đạo lực lượng công an tỉnh tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

"Hành động của Thượng úy Tú không chỉ giúp tôi vượt qua tình huống bị lừa đảo, nguy cơ mất trắng 300 triệu đồng, mà còn thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân", ông T. bày tỏ trong thư.