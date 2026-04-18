CSGT Cà Mau tìm chủ sở hữu của hơn 3.600 phương tiện quá hạn tạm giữ

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hơn 3.600 phương tiện (xe mô tô, xe máy các loại) vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các phương tiện này đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, người quản lý, người sử dụng hợp pháp (gọi chung là chủ sở hữu) không đến giải quyết hoặc có đến xử lý nhưng không đảm bảo các thủ tục theo quy định.

Đây là số phương tiện do công an cấp huyện trước đó đã bàn giao về Phòng CSGT trước khi giải thể cấp này.

CSGT Cà Mau đang tìm chủ sở hữu của hàng nghìn xe 2 bánh đã quá hạn tạm giữ (Ảnh minh họa: N.A).

Trong danh sách hơn 3.600 phương tiện, hầu hết là xe 2 bánh từ 50cm3 đến 175cm3, có nhiều nhãn hiệu khác nhau và mang biển số của nhiều tỉnh, thành.

Phòng CSGT đề nghị các đơn vị của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành và địa phương thuộc tỉnh Cà Mau rà soát số phương tiện này có nằm trong danh sách hoặc dữ liệu vật chứng của vụ án nào hay không, đồng thời thông báo tìm chủ sở hữu để giải quyết.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, trong thời hạn 30 ngày, nếu chủ sở hữu không đến giải quyết cũng như không nhận được thông tin trả lời của Công an các đơn vị, Phòng sẽ làm các thủ tục tịch thu, xử lý theo quy định.