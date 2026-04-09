Tình hình tội phạm tại Cà Mau được kéo giảm trên 40% so với cùng kỳ

Ngày 9/4, tại buổi họp báo quý I của tỉnh Cà Mau, phóng viên báo chí quan tâm đến các mặt công tác của ngành công an địa phương. Cụ thể, từ khi hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau từ tháng 7/2025 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau có những kết quả nổi bật nào góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Thông tin với báo chí, Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết khi hợp nhất tỉnh hầu như tất cả đều mới, từ địa bàn, con người, đến cả quy định,…

Theo ông, trong quá trình điều hành, lãnh đạo công an tỉnh đã hết sức nỗ lực, cố gắng trong các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, với nhiều kết quả nổi bật.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, thông tin tại buổi họp

Đại tá Châu Quốc Huy điểm lại, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Trong khi đó, tình hình tội phạm tháng này luôn kéo giảm so với tháng trước.

“Cụ thể đến thời điểm này tình hình tội phạm kéo giảm so với cùng kỳ trên 40% và nhiều xã đã đạt xã không có ma túy”, Đại tá Huy nói và nhấn mạnh tất cả các lĩnh vực như đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn giao thông, xây dựng lực lượng,… được thực hiện rất tốt.

Với những kết quả trên, Đại tá Châu Quốc Huy thông tin, cuối năm 2025, Công an tỉnh Cà Mau đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Nói về công tác thời gian tới của ngành công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho hay, công an tỉnh sẽ phát huy những việc làm được, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an các mặt công tác của ngành.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng của đơn vị, địa phương bám vững địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ làm tốt đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đại tá Châu Quốc Huy cũng thông tin thêm, trong công tác phòng, chống tội phạm, tất cả người dân, tổ chức nếu có đơn tố giác tội phạm, về nguyên tắc cơ quan điều tra sẽ tiếp nhận, thụ lý giải quyết.

Đơn cử như đối với Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bạc Liêu, theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, có nhiều nguồn tin, đơn thư tố giác. Hiện cơ quan điều tra đã đưa vào nguồn tin để giải quyết theo quy định của pháp luật.