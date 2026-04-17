Cà Mau lấy ý kiến đóng góp chọn mẫu logo mới của tỉnh
(Dân trí) - Qua 4 tác phẩm được đánh giá có chất lượng tốt nhất, Cà Mau đang lấy ý kiến rộng rãi để xét chọn mẫu logo mới của tỉnh.
Ngày 17/4, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đang lấy ý kiến xem xét chọn mẫu logo mới của tỉnh.
Trước đó, qua cuộc thi thiết kế logo mới tỉnh Cà Mau, có 4 tác phẩm đã được ban giám khảo đánh giá chất lượng tốt nhất.
Mỗi mẫu logo nhìn chung đều có hình ảnh của Cà Mau (cũ) và Bạc Liêu (cũ) như cây đàn kìm, đảo Hòn Khoai,... Trong đó, màu xanh, màu trắng làm chủ đạo và mang ý nghĩa hướng đến một tỉnh Cà Mau mới phát triển toàn diện, bền vững.
Sau khi lấy ý kiến rộng rãi từ 4 mẫu logo này, cơ quan chuyên môn sẽ tổng hợp, tiếp tục hoàn thiện đánh giá, đề xuất cơ quan có thẩm quyền lựa chọn mẫu logo mới đảm bảo phù hợp của tỉnh.
Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến đóng góp đến ngày 25/4.
Hồi tháng 11/2025, UBND tỉnh Cà Mau đã phát động cuộc thi thiết kế logo mới của tỉnh.
Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này nằm ở địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, là cửa ngõ kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long ra Biển Đông và khu vực Đông Nam Á.
Sau khi hợp nhất, tỉnh chưa có biểu trưng (logo) chính thức được sử dụng thống nhất trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.
Việc tổ chức cuộc thi thiết kế logo mới tỉnh Cà Mau là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng một hình ảnh nhận diện đặc trưng, thể hiện bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và xây dựng thương hiệu địa phương.
Logo sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh đối với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh Cà Mau.