Cà Mau lấy ý kiến đóng góp chọn mẫu logo mới của tỉnh

Ngày 17/4, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đang lấy ý kiến xem xét chọn mẫu logo mới của tỉnh.

Trước đó, qua cuộc thi thiết kế logo mới tỉnh Cà Mau, có 4 tác phẩm đã được ban giám khảo đánh giá chất lượng tốt nhất.

4 mẫu logo được đánh giá có chất lượng tốt nhất trong cuộc thi (Ảnh: Sở VH-TT&DL Cà Mau).

Mỗi mẫu logo nhìn chung đều có hình ảnh của Cà Mau (cũ) và Bạc Liêu (cũ) như cây đàn kìm, đảo Hòn Khoai,... Trong đó, màu xanh, màu trắng làm chủ đạo và mang ý nghĩa hướng đến một tỉnh Cà Mau mới phát triển toàn diện, bền vững.

Sau khi lấy ý kiến rộng rãi từ 4 mẫu logo này, cơ quan chuyên môn sẽ tổng hợp, tiếp tục hoàn thiện đánh giá, đề xuất cơ quan có thẩm quyền lựa chọn mẫu logo mới đảm bảo phù hợp của tỉnh.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến đóng góp đến ngày 25/4.