Cà Mau bắn pháo hoa nghệ thuật ngày 25/4 và 30/4

Ngày 9/4, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5).

Điểm nhấn chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, diễn ra tối 30/4 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

Theo đó, chương trình nghệ thuật diễn ra lúc 20h, với thời lượng dự kiến khoảng 60 phút. Sau đó, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp số lượng 120 giàn, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân.

Cà Mau sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật vào ngày 25/4 và 30/4 (Ảnh minh họa: CTV).

Tỉnh tổ chức Tuần lễ khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và cuộc thi gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5, tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Trong chương trình khai mạc tuần lễ này có hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật số lượng 120 giàn, dự kiến lúc 21h ngày 25/4.

Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ tuần lễ còn có một số hoạt động chính như: ngày hội bánh dân gian; trưng bày về ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; không gian trưng bày về gạo ngon và sản phẩm OCOP; không gian ẩm thực; chế biến món ngon từ gạo; các hội thảo ngành hàng gạo, du lịch; ngày hội việc làm;…

Cũng trong dịp 30/4 và 1/5, Cà Mau sẽ công bố thành lập bảo tàng lúa nước và xây dựng biểu tượng hạt lúa; khởi công, khánh thành một số công trình, dự án gần 1.000 tỷ đồng; hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Cùng với tỉnh, các sở, ngành và xã, phường cũng tổ chức nhiều hoạt động như: lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; lễ hội Nghinh Ông Gành Hào; ngày hội bánh dân gian; sự kiện hương rừng U Minh,…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, các hoạt động diễn ra trong dịp này với mong muốn mang đến hình ảnh một vùng đất đầy năng động, điểm đến an toàn, mến khách, tích cực phát triển và hội nhập bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của Cà Mau nói riêng.