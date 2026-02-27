Cán bộ công an lao xuống hồ nước sâu cứu kịp thời cháu bé 2 tuổi

Chiều 27/2, Trung tá Lê Quang Hòa, Trưởng Công an xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc cháu bé 2 tuổi rơi xuống hồ nước sâu, được cán bộ công an xã cứu kịp thời.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Đại úy Hồ Văn Huỳnh và Thiếu tá Hồ Văn Phú làm nhiệm vụ tại thôn Ra Ró, xã Tà Rụt phát hiện cháu H.V.S. (SN 2024) rơi xuống hồ sâu, có dấu hiệu đuối nước.

Đại úy Hồ Văn Huỳnh bàn giao cháu bé cho gia đình tiếp tục chăm sóc (Ảnh: Quang Hòa).

Hai cán bộ công an nhanh chóng lao xuống hồ, đưa cháu bé lên bờ sơ cứu. Khi sức khỏe nạn nhân dần ổn định, các cán bộ công an đã bàn giao cho gia đình tiếp tục chăm sóc.

“Gia đình cháu bé bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trong thời gian tới”, Trung tá Hòa nói.

Công an xã Tà Rụt cũng phối hợp với chính quyền thường xuyên nhắc nhở bà con nâng cao trách nhiệm trong việc trông giữ trẻ nhỏ, có biện pháp rào chắn, đảm bảo an toàn khu vực hồ nước tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.