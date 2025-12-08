Các dự án bị kết luận sai phạm có thể được xử lý bằng cơ chế đặc thù nào?

Sáng 8/12, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết số 170 năm 2024 của Quốc hội, về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống tương tự trên phạm vi cả nước.

Chính phủ cho biết thực hiện Kết luận số 77 năm 2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170 năm 2024 của Quốc hội tại 5 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh), tính đến ngày 1/12, các cơ quan đã hoàn thành xử lý 1.759/2.161 dự án, nhà đất (đạt 81,39%) với tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 220.433 tỷ đồng; đưa hơn 6.000ha đất vào khai thác, sử dụng.

Một phiên thảo luận tại Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Quang Vinh).

Theo báo cáo của Chính phủ, 402 dự án, cơ sở nhà đất còn lại đang được các địa phương tích cực triển khai.

Chủ trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, theo đánh giá của Chính phủ, là rất hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Việc thực hiện nghiêm túc chủ trương này đã tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án tồn đọng, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển và chống lãng phí.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa đã rà soát, tổng hợp, đề xuất 230 dự án, đất đai có tình huống pháp lý tương tự.

Ban Chỉ đạo 751 của Chính phủ cũng rà soát, tổng hợp được 1.104 dự án, đất đai đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên toàn quốc có tình huống pháp lý tương tự tại Kết luận số 77 và Nghị quyết số 170.

Vì thế, Chính phủ cho rằng cần áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ với những dự án này.

Theo quan điểm của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết số 170 không hợp thức hoá sai phạm; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chính phủ cũng nhấn mạnh quan điểm xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.

Chính phủ cũng khẳng định dự thảo Nghị quyết đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các bên liên quan; bảo đảm không làm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, nhất là tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Về đối tượng áp dụng, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định với các dự án, đất đai được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, để tránh tiếp tục xử lý các sai phạm mới phát sinh.

Dự thảo nghị quyết được xây dựng theo hướng quy định khung về mở rộng phạm vi áp dụng các chính sách đặc thù quy định tại một số điều của Nghị quyết số 170 và giao Chính phủ quy định hướng dẫn tổ chức thực hiện, ban hành danh mục cụ thể.

Tại các danh mục dự án ban hành sẽ quy định giới hạn thời gian thực hiện đối với từng chính sách cụ thể.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi thẩm tra nêu quan điểm tán thành việc ban hành nghị quyết để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực đầu tư, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ việc áp dụng nghị quyết “đối với các dự án, đất đai được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành”.

Đồng thời, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị quy định giao Chính phủ ban hành danh mục trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự và “chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của danh mục các dự án, đất đai”.