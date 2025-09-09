Chủ tịch TPHCM yêu cầu khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ

Chiều 9/9, UBND TPHCM tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9. Buổi làm việc có sự tham dự và chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ (Ảnh: N.B).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố trong 2 tháng qua được các bộ, ngành đánh giá cao. Tuy nhiên, quá trình vận hành còn tồn tại nhiều vấn đề cần quan tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Được, tồn tại thứ nhất là một số phòng, ban của các xã, phường hiện nay chưa mở tài khoản chi lương.

Tồn tại thứ 2 là tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ. Cụ thể, một số xã, phường, đặc khu đang thiếu cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, quản lý dự án, tài chính… Việc phân bổ cán bộ không đồng đều, áp lực công việc lớn dẫn đến tình trạng một số lãnh đạo cấp xã xin nghỉ việc.

Người đứng đầu chính quyền thành phố phân tích, với mô hình trước đây, lãnh đạo huyện sẽ có cán bộ phòng, ban hỗ trợ. Khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo xã cần quyết định trực tiếp các vấn đề nhưng lại thiếu cán bộ chuyên môn khiến áp lực công việc ngày càng lớn.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành biệt phái cán bộ về xã phường để “cầm tay chỉ việc” cho lực lượng cơ sở, nâng cao chuyên môn, giải quyết hợp lý công việc.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: N.B.).

Phát biểu tại cuộc họp, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết, trong thời gian vừa qua, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện lộ trình 3 bước để giải quyết tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn ở cấp xã, phường.

Bước thứ nhất, thành phố đã thành lập 19 tổ địa bàn và đưa lực lượng thanh tra xây dựng về các tổ. Lực lượng này sẽ thực hiện công tác thanh tra xây dựng ở xã, phường.

Bước thứ hai, thành phố đã biệt phái gần 900 cán bộ trong đội thanh tra địa bàn của Sở Xây dựng về xã, phường để quản lý trật tự xây dựng.

Cuối cùng, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Bộ Nội vụ xây dựng vị trí việc làm thời gian tới, đưa vị trí cán bộ quản lý trật tự xây dựng vào vị trí quản lý hạ tầng để làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Về việc cán bộ vừa thừa vừa thiếu, Sở Nội vụ TPHCM đã cùng Thường trực UBND TPHCM khảo sát thực tế tại các xã phường, đặc khu. Khi khảo sát, Sở Nội vụ cũng yêu cầu cấp cơ sở báo cáo lại tình hình nhân sự để giải quyết kịp thời.