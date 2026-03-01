Các bước để chủ ô tô tra cứu giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử

Từ 1/3, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, thay vì cấp bản giấy như trước.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, địa chỉ tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử chính thức tại https://gcndangkiem.vr.org.vn.

Hệ thống áp dụng đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Để tra cứu thông tin, chủ phương tiện đăng nhập vào địa chỉ nêu trên và nhập chính xác các thông tin của phương tiện gồm: Biển đăng ký (ví dụ: 29A01234T; trong đó T là biển trắng, X là biển xanh, V là biển vàng); nhập 6 số cuối của số khung; chọn loại phương tiện (xe cơ giới hoặc xe máy chuyên dùng).

Sau đó, chủ phương tiện nhấn nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả.

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bản điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác.

Nhân viên đăng kiểm kiểm tra phương tiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Giấy chứng nhận điện tử được tích hợp mã QR-code, liên kết tới bản thể hiện trên web để phục vụ việc kiểm tra, xác thực khi cần thiết nên chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in Giấy chứng nhận kiểm định trực tiếp từ phần mềm quản lý, không sử dụng phôi ấn chỉ như trước và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá, việc triển khai giấy chứng nhận kiểm định điện tử mang lại nhiều lợi ích như: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ phương tiện; hạn chế tình trạng mất, hỏng giấy chứng nhận; tiết kiệm chi phí in ấn hằng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy chứng nhận giả,...

Cũng từ ngày 1.3, các cơ sở kiểm định áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với ô tô tham gia giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn mới.

Theo đó, áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 (tương đương tiêu chuẩn khí thải Euro 1) cho xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 cho xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; và mức 3 cho xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021.

Riêng xe sản xuất từ năm 2022 trở đi sẽ áp dụng ngay mức 4 và năm 2032 những xe này sẽ áp dụng mức 5.

Đối với Hà Nội và TPHCM, lộ trình được siết chặt hơn. Theo đó, xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 hoạt động tại hai thành phố này phải áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2027. Xe sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt mức 5 từ ngày 1/1/2028.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2029, mọi ô tô lưu thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM bắt buộc phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Mức khí thải (gồm: mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5) đối với ô tô được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.