"Các bạn lớn lên ở Thụy Điển nhưng trong tim luôn có dòng máu Việt Nam"

Thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến khích, tạo điều kiện cho con nuôi là người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, đất nước, sáng 28/10, Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức buổi tiếp đón xã giao Đoàn các gia đình con nuôi Việt Nam tại Thụy Điển nhân dịp các gia đình đưa con về thăm Việt Nam.

Đoàn gồm 25 thành viên do bà Jelena Jovanovic Hansen, đại diện Tổ chức con nuôi AC Thụy Điển, làm trưởng đoàn. Đây là chuyến thăm quê hương, đất nước Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên bởi Tổ chức con nuôi AC Thụy Điển.

Ông Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Thế Kha).

Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp Nguyễn Thanh Hải khẳng định mỗi cuộc gặp gỡ như thế này không chỉ là sự kiện ngoại giao, mà còn là một hành trình của tình cảm, nhân văn và sự gắn kết giữa con người với con người.

Suốt nhiều năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế luôn được triển khai trên tinh thần tôn trọng, nhân ái và trách nhiệm.

Thông qua tổ chức con nuôi AC, hàng trăm trẻ em Việt Nam đã được các gia đình Thụy Điển đón nhận, yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện phát triển toàn diện trong môi trường văn minh, tiến bộ.

“Chúng tôi trân trọng và biết ơn những tấm lòng nhân hậu của các cha mẹ nuôi - những người đã không chỉ mở rộng vòng tay, mà còn mở rộng trái tim, mang đến cho các con một cuộc sống tràn đầy yêu thương, an toàn, hạnh phúc; giúp các con trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội”, Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Nói với các bạn trẻ trở về Việt Nam lần này, ông Hải khẳng định: “Các bạn ngồi ở đây vẫn đang có quốc tịch Việt Nam. Các bạn đang có hai quốc tịch. Một tin vui là vào tháng 7 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Quốc tịch Việt Nam, mở rộng thêm đối tượng được nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam”, ông Hải thông tin.

Ông Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho các bạn trẻ trở về Việt Nam thăm quê hương, đất nước (Ảnh: Thế Kha).

“Chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là một chuyến đi du lịch hay tham quan, mà là hành trình tìm về cội nguồn, tìm lại một phần máu thịt của chính mình. Dù các bạn đã lớn lên ở Thụy Điển, nói tiếng Thụy Điển, mang quốc tịch Thụy Điển, nhưng trong tim các bạn luôn có dòng máu Việt Nam.

Chúng tôi mong rằng chuyến đi này sẽ giúp các con, các bạn hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam, gắn bó hơn với quê hương của mình. Việt Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón các bạn, xem các bạn là một phần không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam”, Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Người đứng đầu Cục Hành chính tư pháp hi vọng thông qua những “chuyến trở về Việt Nam”, các mối liên kết giữa gia đình nuôi, các tổ chức con nuôi và cơ quan chức năng hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển bền chặt, vì hạnh phúc của trẻ em - những mầm non của tương lai.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các gia đình và con nuôi đều bày tỏ niềm vui, xúc động, hạnh phúc khi được về thăm quê hương, đất nước Việt Nam.

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của công tác nuôi con nuôi, củng cố hình ảnh của Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em.