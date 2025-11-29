Cả xóm sống trong mùi hôi thối nghi do trang trại lợn xả thải

Nhiều hộ dân tại xóm Yên Xuân (xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi dòng khe Lồi bất ngờ đổi màu đục đỏ, nổi bọt trắng và bốc mùi hôi thối.

Theo phản ánh của người dân, mùi hôi từ chất thải chăn nuôi lan vào nhà, đặc biệt nặng vào buổi tối hoặc khi thời tiết ẩm ướt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân nơi đây.

Dòng khe Lồi đổi màu, bốc mùi hôi nồng nặc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nghi ngờ nguồn ô nhiễm xuất phát từ một trang trại lợn quy mô hàng nghìn con tại xóm Vạn Long, xã Giai Xuân, người dân đã nhiều lần phản ánh. Theo ghi nhận, chất thải từ trang trại được dẫn qua hệ thống cống xuống các hồ chứa lớn, sau đó tràn ra khe khi quá tải.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Xóm trưởng xóm Yên Xuân, cho biết: "Nhiều hôm mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến cả xóm phải đóng kín cửa, người dân không thể sinh hoạt bình thường".

Cũng theo ông Thắng, phía trang trại lợn giải thích sự cố xảy ra do ảnh hưởng bão, trong lúc đơn vị đang khắc phục hư hỏng nước thải tràn ra nguồn, gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 24/11, khi tình trạng ô nhiễm tiếp tục diễn biến nặng, ông Thắng cùng nhiều người dân đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra. Tại khu vực gần điểm nghi xả thải, dòng nước có màu đỏ đục và mùi hôi rõ rệt. Phát hiện dấu hiệu bất thường, ông Thắng đã báo cáo sự việc lên UBND xã Tân Phú.

Người dân cho biết đây là vị trí cống dẫn nước thải từ trang trại lợn chảy xuống khe Lồi (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lãnh đạo xã đã cử đoàn công tác kiểm tra thực địa. Đoàn phối hợp cùng người dân lần theo dòng chảy, ghi nhận hiện trạng, đo đạc khu vực ô nhiễm và xác định vị trí nghi có hoạt động xả thải nằm trong hệ thống thoát nước của trang trại lợn.

Đây không phải là lần đầu tiên tình trạng ô nhiễm xảy ra tại khu vực khe Lồi. Cuối tháng 7, sau khi bão số 3 gây mưa lớn, nước thải chưa xử lý từ trang trại lợn cũng đã tràn xuống hạ lưu khiến người dân bức xúc.

Ngày 31/7, UBND xã Giai Xuân đã làm việc với trang trại lợn này, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương xử lý lượng nước thải tồn đọng và tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường trong chăn nuôi.

Vườn keo của người dân nằm sát hồ thoát nước thải của trang trại lợn; mưa lớn khiến nước tràn sang làm cây chết mòn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Bùi Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, cho biết thời gian vừa qua mưa bão kéo dài khiến việc kiểm tra chậm. Hiện thời tiết thuận lợi, xã đã yêu cầu doanh nghiệp tập trung khắc phục ngay các tồn tại về nước thải và mùi hôi, đồng thời sẽ giám sát chặt chẽ để tránh tái diễn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ của trang trại lợn xác nhận có xảy ra sự cố xả thải ra môi trường và cho biết nguyên nhân liên quan đến ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua.

Đại diện đơn vị vận hành trang trại thừa nhận sự cố và cho biết hệ thống xử lý chất thải đang trong quá trình sửa chữa sau khi bị hư hỏng do bão.

Người dân Yên Xuân mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp mạnh tay hơn để xử lý dứt điểm vi phạm, trả lại môi trường sống an toàn cho khu vực. Nhiều người lo ngại nếu tình trạng tiếp tục kéo dài, không chỉ nguồn nước mà cả sản xuất nông nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.