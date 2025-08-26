Một lần livestream, bí thư xã bán 60 tấn sầu riêng, xã nhận 3,8 tỷ hỗ trợ

Người dân hưởng lợi từ phiên livestream

Sau phiên livestream (phát trực tiếp) quảng bá sầu riêng Đắk Lắk, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) đã có chia sẻ về những bất ngờ khi chương trình được hưởng ứng, lan tỏa, đạt kết quả ngoài mong đợi.

Theo bà Trinh, phiên livestream đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng và có 60 tấn sầu riêng của bà con nông dân được "chốt đơn" để đóng gói, vận chuyển đến tận tay người tiêu dùng.

Phiên livestream của nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc đạt được kết quả ngoài mong đợi (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Trinh vui mừng thông báo việc khi livestream, một cụ bà người đồng bào Êđê mang quả sầu riêng ngon nhất của buôn làng đến giới thiệu đã được một nhà hảo tâm trao tặng một con bò ngay trên sóng trực tiếp.

"Không chỉ vậy, một phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn tặng trực tiếp 20 triệu đồng để hỗ trợ làm sân bóng chuyền cho bà con buôn làng của xã Ea Knuếc.

Xã chúng tôi còn được nhận 3,8 tỷ đồng của các doanh nghiệp hỗ trợ để thực hiện việc xây dựng, phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững của xã. Đây là những hành động rất ý nghĩa, thiết thực và đáng trân quý", bà Trinh cho hay.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc tiết lộ, với số tiền 3,8 tỷ đồng, chính quyền xã sẽ lên kế hoạch cụ thể, có lộ trình để thực hiện việc ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Việc này nhằm giúp mỗi sản phẩm người dân đưa ra thị trường phải đầy đủ nhãn mác, đảm bảo các quy chuẩn để phát triển bền vững nhất.

Gần dân, sát dân khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Nói về việc chọn chuyển đổi số, kinh tế số trong phát triển thương hiệu sầu riêng địa phương, bà Trinh cho rằng, đây là vấn đề rất quan trọng, xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương cũng như sự chuyển mình của đất nước.

Cụ bà người Êđê xúc động khi được nhà hảo tâm tặng bò ngay tại buổi livestream (Ảnh: Anh An).

"Trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi xác định ngay từ đầu mục tiêu quan trọng là phải gần dân, sát dân và đồng hành cùng người dân. Có đồng hành mới thấy được những khó khăn, vướng mắc để cùng bà con tháo gỡ.

Nếu chỉ ngồi trong phòng giấy hay ban hành văn bản chỉ đạo thì hiệu quả sẽ rất hạn chế. Khi bản thân tôi là người trực tiếp đứng ra livestream, đóng từng đơn hàng và hướng dẫn bà con thành lập shop bán hàng thì mới thấy được nhiều cái vướng. Có đồng hành mới được bà con tin tưởng, đồng lòng thì những công việc khác mới thuận lợi và đạt hiệu quả”, bà Trinh quả quyết.

Nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc nói thêm về việc lần đầu tiên tổ chức livestream bán hàng nên còn bỡ ngỡ, hồi hộp do không được đào tạo bài bản.

"Tôi nghĩ rằng không có việc gì mà mình làm một lần là tròn trịa cả nên chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong lần sau", bà Trinh tin tưởng.

Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hợp tác xã nông nghiệp sạch Krông Pắk (xã Ea Knuếc) cho biết phiên livestream của xã Ea Knuếc tuy ngắn nhưng đã góp phần "minh oan" cho sầu riêng.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc đặt mục tiêu gần dân, sát dân, đồng hành cùng dân khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Thọ cho rằng, có nhiều thông tin quy kết sầu riêng thời gian qua bị sượng nước, bị trả về do không đảm bảo chất lượng. "Phiên livestream một lần nữa khẳng định, sầu riêng của Đắk Lắk luôn luôn chất lượng.

Qua đó, giúp cho người tiêu dùng làm quen với chợ thương mại điện tử, dễ dàng tìm hiểu về quy trình sản xuất, nỗi vất vả của bà con nông dân và giá cả thực tế của sản phẩm sầu riêng hiện nay", ông Thọ nói.

Về sáng kiến mở phiên livestream bán sầu riêng của Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, ông Thọ đánh giá cao khi lãnh đạo xã không chỉ tập trung vào công tác lãnh đạo, điều hành ở địa phương mà còn quan tâm, đồng hành tận tình đến nông dân địa phương.