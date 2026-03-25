Cà Mau xây dựng giá trị văn hóa và phát triển con người toàn diện

Ngày 25/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh đang triển khai chương trình bảo tồn, phát huy mạnh mẽ, toàn diện giá trị văn hóa và con người Cà Mau trong thời kỳ mới.

"Hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và con người Cà Mau với các đặc trưng: Nghĩa tình - năng động - cần cù - sáng tạo - trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra của tỉnh Cà Mau.

Vùng đất Cà Mau, địa đầu cực Nam của Tổ quốc (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Trong chương trình xây dựng giá trị văn hóa và con người Cà Mau, theo UBND tỉnh này, trước hết phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, theo từng năm, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cam kết trách nhiệm, đăng ký việc làm cụ thể phục vụ nhân dân (như giải quyết thủ tục nhanh, hỗ trợ hộ nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…). Qua đó, đánh giá lực lượng này dựa trên kết quả công việc và sự hài lòng của người dân.

Cà Mau nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ ở cơ sở, thông qua việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả. Đối với lực lượng này, thực hiện luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, đồng thời kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp.

Tỉnh này cũng chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát hằng năm đối với đảng viên và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực (như đất đai, tài chính, chính sách,…). Qua đó, phát hiện sớm, xử lý nghiêm vi phạm, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành lớn, cũng như công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến nhân dân.

"Xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức tận tụy, chuyên nghiệp, thực hiện làm việc trên môi trường điện tử, phục vụ người dân nhanh chóng, đúng quy định, hướng đến chính quyền số", Cà Mau xác định rõ.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong việc xây dựng giá trị văn hóa và con người Cà Mau phát triển toàn diện, tỉnh sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong cộng đồng và trên môi trường số.

Cà Mau cũng đưa ra hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực phát triển; xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; chú trọng hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa;...