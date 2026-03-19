Cà Mau công bố 73 người trúng cử HĐND tỉnh, có 4 đại diện doanh nghiệp

Ngày 19/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa có nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Cà Mau có 73 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo đủ số lượng theo ấn định.

Cuộc bầu cử ở Cà Mau thành công tốt đẹp, với hơn 99,9% cử tri đi bỏ phiếu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Người trúng cử lớn tuổi nhất là Hòa thượng Thạch Hà (69 tuổi), Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam.

Hai người trẻ nhất trúng cử cùng 35 tuổi là Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau và Trần Thị Hồng Nhung, chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau.

Ngoài lãnh đạo, cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trúng cử, còn có 4 người (3 nam, 1 nữ) đến từ các công ty, doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu; ông Huỳnh Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã nuôi tôm năng suất cao Tân Hưng; ông Ngô Minh Hiển, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn; bà Võ Thị Nhã Phương, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn chi nhánh khí Tây Nam Bộ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Cà Mau có 1.604 tổ bầu cử được bố trí tại 64 xã, phường. Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,94%, trong đó có 47/64 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tỉnh Cà Mau có 23 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (5 người do Trung ương giới thiệu, 18 người do địa phương giới thiệu), bầu 13 đại biểu; ứng cử HĐND tỉnh có 127 người, bầu 73 đại biểu; ứng cử HĐND cấp xã có 2.446 người, bầu 1.469 đại biểu.