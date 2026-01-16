Xem xét đề xuất dự án dẫn nước thô từ sông Hậu về Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau vừa có cuộc làm việc với các doanh nghiệp để nghe báo cáo đề xuất đầu tư dự án Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống tuyến ống truyền tải.

Cà Mau là một trong những địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức về nguồn nước do tác động của hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún.

Nguồn nước sinh hoạt của tỉnh hiện chủ yếu khai thác từ nước ngầm, trong khi nguồn nước này có dấu hiệu suy giảm, còn nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng.

Do đó, việc tìm kiếm nguồn nước mặt ổn định, để thay thế dần khai thác nước ngầm được xem là yêu cầu cấp thiết.

Một vùng khô hạn ở Cà Mau (Ảnh minh họa: H.H).

Làm việc với UBND tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp đã đề xuất phương án đầu tư dự án khai thác và truyền dẫn nước thô từ sông Hậu về Cà Mau, để thay thế nguồn nước cho các nhà máy xử lý nước sạch hiện tại và tương lai của các đơn vị cấp nước địa phương.

Theo đề xuất, vùng phục vụ dự án toàn bộ tỉnh Cà Mau và một phần địa phương khác, bao gồm việc đầu tư công trình thu - bơm nước thô công suất khoảng 600.000 m³/ngày đêm, kết hợp hệ thống trạm bơm tăng áp và 9 tuyến ống truyền tải chính.

Các tuyến ống chủ yếu được lắp đặt dọc theo hành lang đường cao tốc và trục giao thông lớn ở địa phương, tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, tiết kiệm chi phí.

Doanh nghiệp cũng đưa ra tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn dự án hơn 5.390 tỷ đồng; giá bán buôn nước thô khởi điểm khoảng 4.200 đồng/m³, với lộ trình điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đánh giá cao ý tưởng và tính cấp thiết của dự án; thống nhất thành lập tổ công tác nghiên cứu đề xuất dự án và giao các sở, ngành liên quan phối hợp nhà đầu tư tiếp tục rà soát phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.