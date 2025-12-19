Cà Mau dự chi hơn 277 tỷ đồng làm 7 cống ngăn mặn, chống triều cường

Ngày 19/12, UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh này vừa phê duyệt đầu tư dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn, chống triều cường nằm trên địa bàn phường Láng Tròn và 3 xã: Vĩnh Mỹ, Hòa Bình, Hưng Hội.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 277,3 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng khoảng 143 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 55,3 tỷ đồng; chi phí thiết bị 13,3 tỷ đồng…

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2028.

Một công trình cống ở Cà Mau (Ảnh: H.H).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu làm dự án này nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ tưới tiêu cho hơn 27.000ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Láng Tròn và các xã: Vĩnh Mỹ, Vĩnh Thanh, Vĩnh Phước, Hòa Bình, Châu Thới, Phước Long, Vĩnh Lợi, Hưng Hội. Đây đều là những địa bàn thuộc khu vực tỉnh Bạc Liêu cũ.

Cùng với đó là chống ngập do triều cường, góp phần ổn định điều kiện canh tác, nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác bền vững tài nguyên đất và nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực một cách toàn diện và bền vững.

Dự án này thuộc nhóm B, công trình cấp III, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư, quản lý, thực hiện.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ xây mới 6 cống và sửa chữa một cống. Trong đó mỗi cống rộng 8m, với công nghệ cống hở liền khối; cửa van phẳng bằng thép không rỉ, đóng mở thẳng đứng bằng cơ điện.

Nhiều khu vực ở Cà Mau bị ngập nước do triều cường (Ảnh: CTV).

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh này cho biết, Cà Mau là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo kịch bản, dự báo đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 nước biển dâng gần 30cm và đến năm 2100 là khoảng 100cm. Với kịch bản nước biển dâng 100cm, Cà Mau sẽ mất 79% diện tích đất tự nhiên, Bạc Liêu (cũ) mất 65% diện tích đất tự nhiên,.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cũng cho biết, nguyên nhân ngập úng kéo dài do hệ thống thủy lợi của tỉnh nhiều năm qua được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa khép kín; hệ thống thoát nước ở các đô thị chưa đồng bộ;…

Chỉ tính trong năm 2025 có 17 đợt triều cường, cao nhất là giai đoạn tháng 10 đến cuối tháng 11, có những nơi ngập sâu 3-5 tấc so với mọi năm.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, đề nghị sở, ngành, chính quyền địa phương cần tính kế lâu dài, có phương pháp hiệu quả, sớm triển khai dự án cống ngăn triều một cách quyết liệt nhằm giảm tình trạng ngập nước ở khu vực Bạc Liêu, Cà Mau.