Cá heo tiếp tục dạt vào bờ sau nhiều lần được ngư dân đẩy ra biển

Ngày 12/4, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết một con cá heo đã dạt vào bờ biển trên địa bàn phường.

Trước đó, sáng 11/4, người dân phát hiện con cá heo dài hơn 1m dạt vào bờ thuộc bãi biển thuộc tổ dân phố Từ Nham (phường Sông Cầu). Nhiều người đã đẩy cá ra khu vực nước sâu, cách bờ hàng trăm mét, tuy nhiên cá heo vẫn tiếp tục dạt vào bờ.

"Người dân đã cố gắng đưa về biển 3 lần nhưng cá vẫn dạt vào bờ. Do đó, chúng tôi đang chờ cá "lụy" (chết) rồi sẽ an táng cá theo phong tục truyền thống của địa phương", ông Nguyễn Xuân An (Tổ trưởng tổ dân phố Từ Nham) cho hay.

Theo ông An, con cá đang trong tình trạng thoi thóp và được ngư dân đưa đến khu vực cách bờ biển khoảng 50m.

Trước đó, chiều 9/4, tại bãi biển Vịnh Hòa thuộc phường Sông Cầu, một con cá voi dài 10m, nặng khoảng 2 tấn "lụy" bờ và được an táng theo phong tục miền biển.

Việc cá "lụy" bờ, trôi dạt vào vùng biển được các ngư dân cho là điềm báo mang lại may mắn cho việc đánh bắt trên biển.