Ngư dân thả hai con cá heo mắc lưới về biển

Sáng 28/3, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, tổ lưới của nhóm ngư dân ở xã Lộc Hà, Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện hai con cá heo mắc lưới, mỗi con nặng khoảng 30-40kg, con lớn dài hơn 1,5m.

Sau khi gỡ cá khỏi lưới, nhóm ngư dân đã cùng nhau khiêng thả hai con vật này trở lại biển.

Người dân hợp sức khiêng cá heo thả về biển (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo quan niệm của ngư dân, cá heo là loài vật linh thiêng, thân thiện, được xem như bạn đồng hành mang lại may mắn cho người đi biển. Vì vậy, khi phát hiện cá còn sống, ngư dân thường thả về biển. Nếu cá chết, người dân sẽ chôn cất cẩn thận, thậm chí lập miếu thờ.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà xác nhận sự việc và cho hay bên cạnh yếu tố tâm linh, hành động thả cá heo còn góp phần bảo vệ và duy trì hệ sinh thái biển.

Người dân thả 2 con cá heo về biển (Video: Người dân cung cấp).

Trước đó, rạng sáng 16/3/2024, ngư dân xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) cũng phát hiện một đàn cá heo mắc lưới khi đang đánh bắt trên biển. Sau khi đưa vào bờ, họ kiểm đếm có 19 con, nặng trung bình 40-50kg/con, trong đó 3 con đã chết.

Số cá còn sống sau đó được thả trở lại môi trường biển.