Bốn cá thể gấu vượt quãng đường 900km từ TPHCM ra Vườn Bạch Mã

Ngày 13/4, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết đơn vị đã phối hợp Tổ chức động vật châu Á và Chi cục Kiểm lâm TPHCM cứu hộ thành công 4 cá thể gấu bị nuôi nhốt, đưa về chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã.

Nhân viên Tổ chức động vật châu Á đưa các cá thể gấu được cứu hộ lên xe để vận chuyển về Vườn quốc gia Bạch Mã (Ảnh: VQG Bạch Mã).

Các cá thể được cứu hộ đợt này gồm 2 gấu ngựa và 2 gấu chó, đều trên 20 năm tuổi, đã được gắn chip quản lý từ năm 2005.

Đây là lần đầu tiên Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam ở Bạch Mã tiếp nhận 2 cá thể gấu chó, trong đó có một con bị mù mắt trái. Bốn cá thể được đặt những cái tên gần gũi, lấy cảm hứng từ các loại trái cây đặc trưng của miền Nam gồm sầu riêng, măng cụt, mít và bòn bon.

Theo đại diện Tổ chức động vật châu Á, các cá thể gấu được gây mê, đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn. Dự kiến, gấu sẽ di chuyển quãng đường khoảng 900km từ TPHCM ra Huế và đến Trung tâm vào tối 14/4. Sau khi về đến trung tâm cứu hộ, các cá thể gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.

Cá thể gấu chó được cứu hộ đưa về Bạch Mã (Ảnh: VQG Bạch Mã).

Do các cá thể gấu lần này đều đã lớn tuổi và có thời gian dài sống trong điều kiện nuôi nhốt, việc chăm sóc sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn thú y và phúc lợi động vật nghiêm ngặt. Khi về tới trung tâm, Tổ chức động vật châu Á sẽ thiết kế cho mỗi cá thể một lộ trình chăm sóc riêng, phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi.

Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết trung tâm cứu hộ đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tiếp nhận các cá thể gấu. Vườn sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, bảo đảm quá trình tiếp nhận, cách ly và chăm sóc được thực hiện an toàn, đúng quy trình.