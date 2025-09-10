Mở rộng Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Ngày 10/9, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á khởi công giai đoạn 2 Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế.

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam vào năm 2026.

Lễ khởi công giai đoạn 2, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Ảnh: Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cung cấp).

Theo đại diện ban quản lý dự án, giai đoạn 2 của Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã có tổng kinh phí hơn 13,4 tỷ đồng, do Tổ chức Động vật châu Á viện trợ không hoàn lại.

Dự án sẽ xây dựng trung tâm dành cho du khách, khu lưu trú của cán bộ, bác sĩ thú y, nhân viên chăm sóc gấu, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ khác.

Khi hoàn thành, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã sẽ trở thành cơ sở cứu hộ hiện đại, nơi tổ chức giáo dục bảo tồn thiên nhiên tiêu biểu của khu vực miền Trung.

Một cá thể gấu tại trung tâm cứu hộ trên núi Bạch Mã (Ảnh: Vi Thảo).

Tiến sĩ Jill Robinson, Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á, cho biết việc mở rộng trung tâm cứu hộ tại Vườn quốc gia Bạch Mã thể hiện sự hợp tác bền chặt của tổ chức này với Chính phủ và cộng đồng Việt Nam, hướng tới một tương lai yên bình cho loài gấu.

Bà khẳng định, tổ chức này sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong những dự án mang lại giải pháp cho cả con người và động vật, đến khi nạn nuôi nhốt gấu lấy mật chỉ còn là quá khứ.

Hiện trạng giai đoạn 1, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Vườn Quốc gia Bạch Mã, Dự án Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn được triển khai trên diện tích 12,5ha.

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động từ tháng 10/2023, bao gồm các hạng mục quan trọng như bệnh viện thú y, khu cách ly 30 ngày theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống nhà gấu và bốn khu bán tự nhiên rộng lớn.

Đến nay, trung tâm đã cứu hộ thành công 19 cá thể gấu ngựa từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, do người dân tự nguyện chuyển giao.