Bộ Y tế thông tin về việc gỡ vướng liên quan đến Nghị định 46

Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, cho biết vừa qua có một số lô hàng ách tắc liên quan đến Nghị định 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Theo ông Hà, các lô hàng này chủ yếu là nông sản, thủy sản, những thực phẩm tươi sống do các đơn vị chưa sẵn sàng trong việc triển khai thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 46.

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, thông tin tại họp báo (Ảnh: Như Ý).

Ông Hà cho hay ngay sau khi có những thông tin phản ánh, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan vào cuộc, các cơ quan liên quan đã họp và đưa ra các biện pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc.

"Đến chiều nay, các bộ đã họp và báo cáo, xin ý kiến để có đề xuất tham mưu với Chính phủ ra hướng dẫn thực hiện Nghị định 46. Việc này đang trình xin ý kiến", Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thông tin.

Về phía Bộ Y tế, ông Hà cho biết đối với những sản phẩm, lĩnh vực mà Bộ Y tế quản lý thì khi mà ban hành Nghị định 46 bộ cũng chưa thấy, chưa nhận được phản ánh vướng mắc gì về Nghị định 46.

Trước đó, Thủ tướng ban hành Công điện số 08 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46.

Mục tiêu được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh là khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp.