Bộ Xây dựng báo cáo hướng khai thác cặp sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về phương án khai thác sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Báo cáo được đưa ra sau khi tổng hợp các ý kiến của Cục Hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các hãng hàng không và góp ý của chuyên gia tại Hội thảo khoa học do Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức.

Hội thảo khoa học tại Học viện Hàng không Việt Nam bàn về phương án khai thác cặp sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo phương án của Bộ Xây dựng, sân bay Long Thành sẽ tập trung khai thác toàn bộ đường bay quốc tế từ 1.000km trở lên; sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ các đường bay quốc tế ngắn đến thị trường Thái Lan, Campuchia, Lào... chiếm khoảng 15-17% tổng sản lượng khai thác quốc tế tại khu vực TPHCM.

Đối với các đường bay nội địa, việc khai thác sẽ tùy thuộc lựa chọn của các hãng hàng không trong nước. Sân bay Long Thành dự kiến đảm nhận khoảng 10-12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/Đà Nẵng - TPHCM.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đánh giá, chủ động điều phối tỷ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại 2 sân bay theo từng thời kỳ nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ 2 sân bay và phát huy hiệu quả đầu tư của sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh công tác tổ chức khai thác cặp sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất rất quan trọng trong bối cảnh sân bay mới sắp hoàn thành (Ảnh: Phước Tuần).

Bộ Xây dựng nhấn mạnh sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô đầu tư lớn, phức tạp, đang được triển khai gấp rút để đưa vào vận hành. Khâu tổ chức khai thác giữa 2 sân bay, đặc biệt là lộ trình chuyển đổi, sẽ quyết định khả năng phát huy hiệu quả đầu tư.

Trước đó, ACV đã thuê Liên danh Incheon Airport (IAC) xây dựng phương án khai thác cặp sân bay. Tư vấn đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành nhằm thuận lợi cho công tác quản lý và hướng đến phát triển Long Thành thành trung tâm trung chuyển của khu vực.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Hàng không phối hợp với ACV tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm vận hành các cặp sân bay lớn trên thế giới như Incheon - Gimpo (Hàn Quốc), Narita - Haneda (Nhật Bản), Don Muang - Suvarnabhumi (Thái Lan).

Kết quả nghiên cứu đến nay cho thấy Cục Hàng không và ACV đã thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng về phương án phân chia khai thác giữa 2 sân bay theo đúng mục tiêu đã được phê duyệt tại báo cáo khả thi.