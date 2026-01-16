Bộ Tư pháp bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo các đơn vị

Ngày 16/1, Bộ Tư pháp tổ chức lễ công bố các quyết định về tổ chức cán bộ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự hành chính, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính; ông Nguyễn Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế.

Ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Bà Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, công bố các quyết định về công tác cán bộ (Ảnh: Châu Dương).

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật;

Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước.

Bộ điều động và bổ nhiệm ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, giữ chức Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý.

Bộ Tư pháp cũng điều động và bổ nhiệm ông Đặng Trần Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Hành chính tư pháp, giữ chức Giám đốc Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Bộ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Huế, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), giữ chức Phó cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp và giao Quyền Cục trưởng kể từ ngày 15/1/2026.

Ông Vũ Đức Dũng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Ông Phan Huy Hiếu, Trưởng ban Ban Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cục Quản lý Thi hành án dân sự, được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

Ông Lê Đại Hải, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng công bố hàng loạt các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Châu Dương).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, đây đều là những lãnh đạo, công chức được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý và có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống giản dị…

Trong quá trình công tác, các cán bộ trên đã phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách và đạt được nhiều kết quả cụ thể trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Nghị định số 09/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp có hiệu lực từ 10/1.

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp gồm 20 đơn vị. So với trước đây, Bộ Tư pháp được giao thêm chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính. Trước đó, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 369/2025 của Chính phủ.

Bộ Tư pháp sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.