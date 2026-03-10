Bộ Quốc phòng trả lời về kiến nghị tăng phụ cấp cho cựu chiến binh

Theo Cổng thông tin Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng với nội dung: “Cử tri kiến nghị xem xét hỗ trợ tăng phụ cấp thường xuyên cho cựu chiến binh vì hiện nay phần lớn các cựu chiến binh sau khi tham gia cống hiến cho đất nước trở về đời thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, ốm đau bệnh tật do di chứng chiến tranh”.

Liên quan tới nội dung này, Bộ Quốc phòng cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thể hiện cụ thể tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cựu chiến binh luyện tập diễu binh, diễu hành dịp 30/4-1/5/2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo Bộ Quốc phòng, việc quy định mức hỗ trợ, trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần theo các quyết định nêu trên đã được các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương; Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thực hiện chế độ, chính sách; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước.

Mặt khác, để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, đã bổ sung đối tượng, điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước bảo đảm; trong đó, các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ.