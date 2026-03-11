Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến 2030 xây 59.000 nhà ở xã hội cho quân nhân

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên với nội dung Bộ quan tâm, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội dành riêng cho quân nhân, nhằm góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, qua đó thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Về nội dung trên, Bộ Quốc phòng cho biết, phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa trong pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống gia đình quân nhân, tạo điều kiện cho cán bộ quân đội gắn bó lâu dài với đơn vị, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 8/10/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định phê duyệt đề án “phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội”.

Tổng Công ty 319 là đơn vị tiên phong trong Bộ Quốc phòng thực hiện xây dựng nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (Ảnh: Tuấn Minh).

Trong đó mục tiêu tổng quát là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của BQP được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu đáp ứng 70% nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên trong Bộ Quốc phòng tương đương với khoảng 59.000 căn hộ, trong đó Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng, phát triển khoảng 39.000 căn hộ, đề nghị địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khoảng 20.000 căn hộ.

Bộ Quốc phòng đã ký các văn bản gửi và đề nghị UBND cấp tỉnh thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố với tổng diện tích đất khoảng 335ha.

Quý II năm 2026, dự kiến khởi công một số dự án (tại tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nội) tạo ra quỹ nhà ở khoảng 4.774 căn hộ. Dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành và vượt mục tiêu đề án đã được phê duyệt.

Trên địa bàn Quân khu 1, nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khoảng 5.954 căn. Trong đó, nhà ở xã hội là 5.045 căn hộ; nhà ở công vụ là 909 căn hộ,...

Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã thống nhất 5 vị trí khu đất, diện tích khoảng 12,5ha; đang lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích hơn 2,6ha, dự kiến xây dựng khoảng 1.024 căn hộ.

Hiện nay Bộ Quốc phòng đã giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định ranh giới, mốc giới vị trí khu đất; đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên lập, thẩm định, phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch đô thị và nông thôn đối với khu đất,...

Theo Bộ Quốc phòng, tổng số nhà ở công vụ hiện có trong toàn quân trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố là 21.222 căn hộ.

Ngày 27/10/2025, Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 5 năm 2026-2030 gồm 44 dự án trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố với tổng số 6.777 căn hộ.

Sau khi hoàn thành Kế hoạch nêu trên, lũy kế số lượng căn hộ nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng đạt khoảng 30.000 căn, đáp ứng 80% nhu cầu nhà ở công vụ trong toàn quân.