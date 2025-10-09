Bộ Công an khôi phục "mạch máu" thông tin giữa tâm lũ Thái Nguyên

Ngày 9/10, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ, làm trưởng đoàn đã trực tiếp vào vùng lũ tỉnh Thái Nguyên để khôi phục mạng lưới viễn thông Mobifone tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có xã Thần Sa (tỉnh Thái Nguyên).

Theo Bộ Công an, trong bối cảnh mưa lũ kéo dài gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực, hệ thống điện lưới và viễn thông tại Thái Nguyên bị tàn phá nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến công tác cứu hộ, cứu nạn và đời sống người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, chỉ đạo lực lượng đảm bảo "mạch máu thông tin" tại Thái Nguyên (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cuộc họp chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn cấp, là các bộ, ngành, đặc biệt Bộ Công an và các doanh nghiệp viễn thông, phải ưu tiên khắc phục ngay các sự cố mất tín hiệu viễn thông để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu tài sản và đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân.

Chỉ ít giờ sau chỉ đạo, đoàn công tác của Bộ Công an cùng các kỹ sư Mobifone đã mang theo phương tiện kỹ thuật, tiếp cận các trạm phát sóng bị hư hỏng, triển khai thay thế cáp đứt, dựng trụ tạm và thiết lập điểm nối mạng, từng bước khôi phục sóng tại các khu vực bị cô lập.

Bộ Công an cho biết Mobifone đã kích hoạt phương án ứng cứu khẩn cấp, bố trí nhân lực tại các điểm nóng, triển khai máy phát điện dự phòng và thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người dân duy trì liên lạc. Việc khôi phục mạng viễn thông đã góp phần quan trọng trong điều phối cứu nạn, báo cáo tình hình và hướng dẫn di dời dân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương và Mobifone khảo sát nhanh, xây dựng phương án “nối sóng” tại những địa bàn ngập sâu, mất liên lạc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên và các kỹ sư của Mobifone kết nối thông suốt thông tin liên lạc của nhà mạng (Ảnh: Bộ Công an).

Trong đêm 9/10, sóng Mobifone tại Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận đã cơ bản được khôi phục, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ công tác ứng phó thiên tai.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa phương tiện, cán bộ chiến sĩ phối hợp với Quân khu 1 và các lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu nạn, di dời hàng nghìn hộ dân, gia cố đê điều, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 11 (Matmo).