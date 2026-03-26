Hà Nội giao gần 10.000m2 đất làm khu nhà ở xã hội ở phường Định Công

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 1299 về việc giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà 9.861m2 đất (đợt 1) tại phường Định Công để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT7 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.

Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với thời hạn ổn định lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

UBND TP giao cho chủ đầu tư dự án liên hệ với UBND phường Định Công, Thuế thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Theo quy hoạch, khu đô thị Tây Nam Kim Giang I rộng gần 50ha và bao gồm khu biệt thự, chung cư, văn phòng, trường học, công trình công cộng.

Dự án Khu nhà ở xã hội - Tây Nam Kim Giang (thuộc Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I) gồm các ô đất CT6, CT7, CT8 có diện tích khoảng 49.704m2 với tổng mức đầu tư gần 3.478 tỷ đồng.