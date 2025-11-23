Bí thư Trần Lưu Quang dự lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa

Sáng 23/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tham dự lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2025) tại xã Hóc Môn.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tại di tích Ngã Ba Giồng (Ảnh: Việt Dũng).

Đi cùng đoàn còn có Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, các phó chủ tịch UBND, lãnh đạo các ban ngành thành phố.

Trước khi dự buổi lễ, Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng và di tích Dinh Quận Hóc Môn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham quan triển lãm ảnh kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại xã Hóc Môn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa được tổ chức ở xã Hóc Môn, lãnh đạo thành phố đã tham quan triển lãm ảnh ghi lại các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, TPHCM bước vào kỷ nguyên mới và triển lãm sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, lãnh đạo TPHCM cũng trò chuyện, hỏi thăm ân cần, gửi lời chúc sức khỏe đến thân nhân của các anh hùng, liệt sỹ hi sinh trong cuộc kháng chiến. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng tổ chức tặng quà đến các gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng thăm hỏi người dân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sáng cùng ngày, đoàn công tác còn tham dự lễ Giỗ các chiến sỹ Nam Kỳ tại di tích “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ - Tháng 9/1940”.

Bên cạnh đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các địa điểm trên, UBND TPHCM đã ban hành nhiều kế hoạch tổ chức các hoạt động từ ngày 23 đến 30/11 nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm tại Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn).

Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn).