Phó Bí thư Cà Mau: Chuyển đổi số để hướng đến cách làm hiện đại, minh bạch

Ngày 9/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện nhằm khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Nhiều hoạt động diễn ra tại chương trình như: Ra mắt Hiệp hội chuyển đổi số tỉnh Cà Mau; tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; giao lưu, trao đổi, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số;...

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, phát biểu tại chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đối số quốc gia (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh việc chuyển đổi số không chỉ là lĩnh vực công nghệ, còn là "câu chuyện của tất cả chúng ta".

Theo ông, chuyển đổi số giúp thay đổi, loại bỏ những phương thức làm việc cũ, thủ công, kém hiệu quả, hướng đến cách làm hiện đại, nhanh chóng và minh bạch hơn, nhất là đối với chính quyền các cấp.

Ông Thiều viện dẫn, mỗi người dân đều có thể thấy được lợi ích và sự tiện lợi mà chuyển đổi số mang lại thông qua những hoạt động thường ngày. Từ việc thanh toán hóa đơn điện, nước qua ứng dụng di động, đặt hàng trực tuyến cho đến việc tìm kiếm thông tin, hay tương tác với các dịch vụ công.

Không chỉ ở giới trẻ, người cao tuổi cũng bắt đầu quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để kết nối gia đình, theo dõi sức khỏe qua các ứng dụng y tế và tham gia các khóa học trực tuyến, giúp họ cập nhật những kiến thức mới.

Theo ông Thiều, chuyển đổi số còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu của thị trường hiện nay.

“Người dân, doanh nghiệp chính là lực lượng được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ, khi các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn được cung cấp thông qua các nền tảng số”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Y bác sĩ ở một cơ sở y tế tại Cà Mau thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác thông tin, theo dõi việc khám, chữa bệnh của người dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nêu rõ việc chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà trở thành xu hướng phát triển tất yếu của xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Văn Thiều cũng cho rằng, vấn đề hiện nay là làm sao phải biết nắm bắt, tận dụng cơ hội và hạn chế những rủi ro, thách thức mà chuyển đổi số đặt ra.

“Nếu chúng ta không thay đổi sẽ không bắt kịp xu thế, không muốn bị tụt hậu phải hành động ngay. Mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia, dân tộc đều phải hành động nếu như không để bị bỏ lại phía sau”, ông Thiều nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Cà Mau cho biết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong 3 đột phá chiến lược để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực của chuyển đổi số; chuyển đổi số phải thực chất gần dân, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

“Đối với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ chính là con đường ngắn nhất để vươn lên mạnh mẽ, bền vững, hội nhập sâu vào nền kinh tế tri thức”, theo lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau ra mắt Hiệp hội Chuyển đổi số (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nhấn mạnh việc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia là một sự kiện quan trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Văn Thiều kêu gọi các ngành, các cấp, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia vào công tác chuyển đổi số, biến những thách thức thành cơ hội và tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cùng với đó là tích cực xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.