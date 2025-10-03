Bí thư Hà Nội nói về tình trạng thành phố "cứ mưa là ngập"

Chiều 3/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Băn khoăn tiến độ cải tạo chung cư cũ

Tại hội nghị, nhiều cử tri kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ (nhà tập thể cũ) trên địa bàn, trong đó có nhà tập thể A7 Tân Mai, tập thể Trương Định để đảm bảo đời sống người dân.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thành phố hiện có khoảng 76 khu chung cư, tập thể cũ với khoảng trên 1.800 nhà chung cư cũ chủ yếu tập trung ở các phường nội đô thuộc các quận nội đô cũ.

Các khu chung cư cũ này được hình thành từ lâu nên hạ tầng kỹ thuật và công trình cơ bản đã xuống cấp. Theo ông Tuấn, các nhiệm kỳ trước, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đạt tỷ lệ rất thấp.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tần Mục).

Lãnh đạo Hà Nội cho hay năm 2021, thành phố đặt mục tiêu cải tạo và xây dựng lại toàn bộ chung cư cũ. Thành phố cũng đã báo cáo cấp có thẩm quyền về đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị định về vấn đề này.

Trên cơ sở đề án được thông qua, TP Hà Nội đã thiết lập 6 kế hoạch triển khai về kiểm định, quy hoạch, giải quyết tạm cư, thông tin tuyên truyền công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ… Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương liên quan chậm.

Ông Tuấn cho hay với nhà A7 Tân Mai, đây là nhà chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm nằm trong kế hoạch triển khai cải tạo, xây dựng lại. Thời gian tới sẽ tập trung cao độ để tiến hành triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư…

Với khu tập thể cũ Trương Định, ông Tuấn cho biết toàn bộ khu tập thể này sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại sớm, nghiên cứu đấu nối với các trục đường giao thông liên quan.

Tìm ra lối mở cải tạo chung cư cũ

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho biết Hà Nội có rất nhiều nhà tập thể cũ, chung cư cũ nhưng tiến độ cải tạo chậm.

"Nhiều chung cư cũ xuống cấp, tôi cũng rất sốt ruột về vấn đề này. Mỗi lần bão gió như cơn bão Yagi năm 2024 thì tất cả chính quyền, đoàn thể, mặt trận từ thành phố cho đến cơ sở đều phải vào cuộc để sơ tán dân đảm bảo an toàn", bà Hoài nói.

Theo bà Hoài, vướng mắc lớn nhất hiện nay là về cơ chế, chính sách, làm sao hài hòa lợi ích, hài hòa quyền lợi giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Tần Mục).

Bí thư Hà Nội khẳng định "sẽ tích cực tìm ra lối mở" cho vấn đề cải tạo chung cư cũ. Vấn đề cốt lõi là phải đảm bảo an toàn cho người dân và một đô thị hiện đại không thể tồn tại mãi những khu nhà xuống cấp nghiêm trọng.

"Tôi đề nghị lãnh đạo sở, ngành của thành phố đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể, chung cư cũ", Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Hoài nêu rõ phải tính toán vấn đề chỉnh trang, phát triển đô thị. Bí thư Hà Nội cho biết "cứ mưa là ngập", cơn mưa như trút nước ngày 30/9 gây hơn 100 điểm ngập trên địa bàn thành phố.

"May là hai hôm nay trời nắng, nếu cứ tiếp tục mưa nữa thì hệ thống hạ tầng không kịp để thoát nước", Bí thư Hà Nội nói và cho hay đến hôm nay chỉ còn vài điểm ngập nữa, các cơ quan liên quan đang tập trung xử lý các điểm này.

Ngoài vấn đề ngập úng và cải tạo chung cư cũ, cử tri cũng nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường. Bà Hoài cho biết thành phố xác định đây là nhiệm vụ cấp bách và đã vào cuộc rất quyết liệt.

Theo bà Hoài, so với kỳ tiếp xúc trước, lần này có tín hiệu tích cực hơn, đặc biệt là việc cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch. Nhờ sự nỗ lực ngày đêm của các cấp, các ngành, hình ảnh dòng sông ô nhiễm trước đây đến nay đã có chuyển biến rõ rệt, dù chưa triệt để nhưng đã cải thiện nhiều.

Bí thư Hà Nội cho hay đất nước và thành phố đứng trước nhiều thách thức, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, hiện đã xuất hiện cơn bão số 11 (bão Matmo) sau khi bão số 10 (bão Bualoi) vừa đi qua.

Theo bà Hoài, những yếu tố này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn phải chủ động, không để bị động dẫn đến thiệt hại.