Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Hoàn thành GPMB vành đai 4 trước ngày 31/12

Chiều 26/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án Vành đai 4 là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 85.813 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: CTV).

Về vấn đề giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Ban Chỉ đạo thống nhất là chậm nhất ngày 31/12 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Về vấn đề điều chỉnh phần thiếu trong tổng mức đầu tư, ông Ngọc giao lãnh đạo UBND TP Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành liên quan để kịp trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất có thể.

Về vấn đề vật liệu xây dựng cho dự án, Ban Chỉ đạo thống nhất 3 tỉnh, thành phố hỗ trợ tối đa cho nhau. Về giá vật liệu, 3 địa phương nghiên cứu quy định pháp luật để bảo đảm vật liệu cho đơn vị thi công thực hiện hiệu quả. Trong thi công dự án, phải đếm ngược từng ngày để công việc đạt tiến triển trên thực địa.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo cùng với triển khai xây dựng đường Vành đai 4, Hà Nội cũng phải hoàn tất các cầu để nối tuyến, qua đó góp phần giải tỏa về giao thông toàn tuyến phía Nam Pháp Vân - Cầu Giẽ và tuyến phía Đông Bắc về phía TP Hải Phòng.

Nhấn mạnh dự án đường Vành đai 4 là điểm nhấn của 3 địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý quá trình thi công cần hoàn thiện cảnh quan để góp phần tạo nên xã hội văn minh, hiện đại.