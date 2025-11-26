Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc báo tin vui về kinh tế thủ đô

Sáng 26/11, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 28 để thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thành phố đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông Ngọc, 2025 là năm đánh dấu bước chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy, tầm nhìn, đổi mới thể chế và mô hình quản trị phát triển thủ đô theo tinh thần các quyết sách mang tính cách mạng, nghị quyết chiến lược của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với thủ đô và 3 trụ cột thể chế: Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô và 2 quy hoạch lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu (Ảnh: CTV).

Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả mục tiêu, chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đạt được kết quả tích cực và nổi bật, tạo nền tảng và động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội thủ đô trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ tới.

Bí thư Hà Nội cho biết năm 2025, kinh tế thủ đô tăng trưởng bứt phá, 23/24 chỉ tiêu chủ yếu sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch, như GRDP ước tăng 8,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng.

Cùng với đó, ước tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 641.000 tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm 2024; thu hút vốn FDI là 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2024, là điểm sáng về kinh tế của thủ đô và dẫn đầu cả nước...

Theo ông Ngọc, thành phố phân cấp, phân quyền triệt để gắn với tinh thần giảm thủ tục hành chính và chuyển đổi số đã có kết quả chuyển biến tích cực.

Hạ tầng đô thị, môi trường, văn hóa xã hội, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của thủ đô tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng cho giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị qua sông Hồng, đường vành đai được tập trung đầu tư để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo diện mạo mới cho thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Ông Ngọc cho hay phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Hà Nội được nâng tầm, là mục tiêu xuyên suốt, giữ vai trò tiên phong trong định hướng phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội xếp thứ nhất cả nước về chỉ số chuyển đổi số, 3 năm liên tiếp dẫn đầu về đổi mới sáng tạo. Nhiều nền tảng số được đưa vào vận hành, phục vụ người dân...

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khối lượng công việc mà thành phố cần phải hoàn thành và nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, các ngành của thành phố là vô cùng lớn, có những việc chưa từng có tiền lệ.

Do đó, các cấp chính quyền thành phố cần đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn nữa, theo ông Ngọc.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan phải có giải pháp, phối hợp nhịp nhàng để đạt được những kết quả, sản phẩm rõ ràng, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô vì mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên ngay từ năm 2026, qua đó phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề điểm nghẽn của thành phố theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Việc này theo ông Ngọc là để giám sát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các kiến nghị giám sát phải luôn được đôn đốc, xử lý đến cùng...