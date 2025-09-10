Người đàn ông khai lý do thoát y, khiêu khích tài xế ở TPHCM

Liên quan đến vụ người đàn ông thoát y, khiêu khích tài xế, Công an phường Bình Trị Đông đang củng cố hồ sơ để xử lý N.H.M. (SN 1991, trú tại TPHCM).

Làm việc với cơ quan điều tra, M. khai tối 8/9, sau khi nhậu, anh ta chở theo một phụ nữ chạy trong hẻm 305 Lê Văn Quới. Bị chiếc ô tô chạy hướng ngược lại chiếu đèn vào mặt, M. dừng xe lại.

Người đàn ông thừa nhận do có men rượu trong người, không kìm chế được bản thân, gây ra một số hành động phản cảm như thoát y, đi vệ sinh và chửi bới tài xế ô tô.

Đến sáng 9/9, người này được công an địa phương mời lên trụ sở làm việc, lấy lời khai. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng lấy mẫu máu của M. để xét nghiệm nồng độ cồn.

Người đàn ông khiêu khích tài xế ô tô ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh M. chạy xe máy chặn đầu ô tô, khiêu khích tài xế trong con hẻm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông. Thời điểm này, M. chở theo một phụ nữ, cả hai không đội nón bảo hiểm.

Sau khi chặn ô tô, người đàn ông xuống xe và liên tục có nhiều hành động lạ để khiêu khích tài xế. Dù được người đi cùng và nhân chứng can ngăn, M. vẫn lớn tiếng thách thức nam tài xế.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương nhanh chóng vào cuộc, xác định M. là người trong clip và mời về trụ sở để điều tra.