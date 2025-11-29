Bị sóng cuốn xa khi tắm biển Mũi Né, du khách Nga không qua khỏi

Chiều 29/11, lãnh đạo UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm nam du khách người Nga tử vong.

Nạn nhân đuối nước được hô hấp nhân tạo song không qua khỏi (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhóm 3 du khách cùng nhau đến khu vực biển ở phường Mũi Né bơi lội, bất ngờ bị nước nhấn chìm.

Phát hiện vụ việc, những người có mặt tại bờ biển đã tiếp cận, đưa 3 người gặp nạn vào bờ, cấp cứu. Tuy nhiên, nam du khách người Nga là ông C.A. (SN 1965) đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Mũi Né cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, ông C.A. đến Mũi Né du lịch cùng vợ và con.