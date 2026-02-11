Bến xe Hà Nội vắng vẻ ngày giáp Tết, khách thong thả chờ về quê

Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều bến xe tại Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình khá thưa vắng hành khách.

Chiều 10/2, vài gia đình đến bến Mỹ Đình cho con về quê nghỉ Tết sớm. Bến xe vắng người, hành khách thong thả không phải chịu cảnh chen chúc căng thẳng.

Khu vực nhà chờ bến xe Mỹ Đình những ngày cuối năm vắng khách.

Một số lái xe và nhân viên tại bến Mỹ Đình cho biết, một phần nguyên nhân do người dân sử dụng phương tiện cá nhân để về quê, một phần là sự xuất hiện của hàng loạt xe tiện chuyến, xe ghép, xe dù,...

Ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc bến xe Mỹ Đình, nhận định, từ khoảng ngày 14 đến 16/2 (tức 27-29 tháng Chạp) là giai đoạn cao điểm nhất, lượng khách qua bến có thể tăng trên 300%, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Dự báo trong các ngày cao điểm, lượng khách qua bến xe Mỹ Đình đạt khoảng 16.000-18.000 lượt/ngày tập trung ở các tuyến Quảng Ninh, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên,..

Tương tự, theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách đi lại cũng khá thưa thớt.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát, cho biết, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, bến xe bố trí cán bộ, nhân viên đi làm 100% quân số.

Theo ông Tùng, lượng khách đến bến có thể tăng cao vào các ngày 13, 14, 15/2.

"Chúng tôi nhận định tình hình lượng hành khách dự kiến tăng khoảng 300% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, bến xe chủ động phương tiện dự kiến tăng 250 lượt xe/ngày, tăng 25% so với ngày thường", ông Nguyễn Hoàng Tùng nói.

Mặc dù đã cận Tết nhưng khu vực chờ xe khách các tuyến từ Giáp Bát đi Ninh Bình, Hưng Yên,... nhiều thời điểm tài xế, chủ xe, phụ xe đông hơn hành khách.

Cảnh thưa vắng khách giúp người dân đi lại thuận lợi, thong thả, song lại là nỗi lo của nhiều nhà xe.

"Khoảng 10 năm trước những ngày giáp Tết bến xe toàn người còn năm nay chỉ toàn xe mà không có khách", anh Nguyễn Công, chủ xe chạy tuyến Giao Thủy, Nam Định - Giáp Bát chia sẻ.

Một số nhân viên tại bến xe Giáp Bát nhận định, lượng khách đến bến có thể bắt đầu đông từ chiều 13/2 (26 tháng Chạp) và tăng cao vào 1-2 ngày tiếp theo.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, từ ngày 14/2 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Với thời gian nghỉ tương đối dài, người lao động trên cả nước có thể nghỉ ngơi, về quê đoàn tụ cùng gia đình hoặc tham gia các chuyến du lịch ngắn và dài ngày trong, ngoài nước.