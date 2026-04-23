Bé gái nhặt ve chai tử vong dưới hồ nước

Sáng 23/4, người dân đi tập thể dục tại khu dân cư 577 (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện thi thể một bé gái dưới hồ nước nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là cháu N.Q.C. (15 tuổi, trú tại phường Trương Quang Trọng). Công an đã khám nghiệm hiện trường và tử thi cháu bé để điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: Nguyễn Quốc).

Lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng cho biết cháu C. có sức khỏe tâm thần không bình thường. Gia đình khó khăn nên cháu thường lang thang nhặt ve chai trên địa bàn phường Trương Quang Trọng.

“Kết quả điều tra ban đầu của công an cho thấy cháu bé chết do ngạt nước, không có yếu tố tác động từ bên ngoài”, lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng thông tin.

UBND phường Trương Quang Trọng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho cháu C..