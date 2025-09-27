Ba chị em ra ao tôm giăng lưới, 2 người tử vong

Ngày 27/9, theo thông tin từ UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai chị em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 26/9, P.K.L., P.K.M. theo chị P.K.P. (cả 3 là chị em ruột) ra ao tôm để giăng lưới bắt cá. Cả 3 người đều không biết bơi.

Cả 3 cùng nhau dùng vỏ lãi (một phương tiện thường dùng đi lại trên sông nước ở miền Tây) ra ao tôm. Đến khoảng 16h, P. tiếp tục ở lại ao tôm giăng lưới bắt cá, còn L. và M. lên bờ đi về nhà.

Chừng 10 phút sau, P. nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào nhưng không thấy L. và M. đâu. Biết hai em không biết bơi nên P. kêu mọi người ra ao tôm tìm kiếm.

Khoảng 16h30, mọi người phát hiện 2 chị em L. và M. đuối nước tử vong dưới ao tôm. Khu vực này có độ sâu khoảng 2m.

Chính quyền địa phương đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.