Bé gái mất liên lạc, thi thể được tìm thấy dưới hồ mùng 5 Tết

Sáng 22/2, lãnh đạo phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang phát động kêu gọi hỗ trợ gia đình có bé gái không may tử vong dưới hồ nước trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/2 (mùng 5 Tết), người dân phát hiện thi thể một bé gái tại khu vực hồ Bảy Mẫu, phường Thành Sen nên trình báo cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện thi thể bé gái (Ảnh: Văn Nguyễn).

Công an phường Thành Sen sau đó xác định nạn nhân là cháu T.A.T. (SN 2018, trú tại tổ dân phố 3 - Nam Hà, phường Thành Sen).

Theo đại diện chính quyền, gia đình bé gái thuộc diện hộ nghèo, bố tàn tật, mẹ có vấn đề về tâm lý. Vài ngày trước, bé gái mất liên lạc, người thân đi tìm kiếm nhiều nơi song không có kết quả.