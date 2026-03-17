Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp
Thống kê cho thấy tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,69% trên cả nước, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại; Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến họp ngày 22/3 để rà soát và công bố kết quả.
Các địa phương đang tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến, ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.