Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 2 xem xét nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này được tổ chức ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp liên quan đến chất lượng lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Các đại biểu thông qua chương trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Lần này, Trung ương cũng xem xét những nội dung liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 2.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 chính là những “hành lang pháp lý”, những “quy tắc vận hành”, những “nguyên tắc kỷ luật”, những “chuẩn mực hành động” để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Hội nghị sẽ thảo luận về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những nội dung Hội nghị Trung ương 2 cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ.

Cũng tại hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận về việc tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị Trung ương lần này cũng cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031 và một số vấn đề hệ trọng khác.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 27/3. Những nội dung của Hội nghị Trung ương 2, theo Tổng Bí thư, là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, đồng thời là những quyết định liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

