Việc kiểm phiếu bầu cử được tiến hành như thế nào?

Theo thống kê sơ bộ, số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước.

Các địa phương đang tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hoàn thành kiểm phiếu sau 24 giờ bỏ phiếu

Đối với việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 23 của Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ).

Chỉ những thành viên tổ bầu cử mới được tiến hành việc kiểm phiếu bầu cử. Tổ bầu cử phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi kết thúc việc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu được thực hiện như sau: Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu bầu do cử tri viết hỏng (nếu có), lập biên bản thống kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; toàn bộ phiếu bầu chưa sử dụng, phiếu bầu do cử tri viết hỏng sau khi niêm phong được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Tổ trưởng tổ bầu cử mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ (nếu có) để tiến hành việc kiểm phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, tổ trưởng tổ bầu cử mời 2 cử tri là người biết chữ, có uy tín trong nhân dân tại địa bàn và không phải là người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu đó chứng kiến việc mở hòm phiếu.

Cử tri đi bầu cử tại xã Y Tý, Lào Cai (Ảnh: Mạnh Quân).

Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu; các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu của tổ bầu cử, nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn để tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu.

Tổ trưởng tổ bầu cử phân công các thành viên tổ bầu cử thành các nhóm để thực hiện việc kiểm phiếu.

Đối với tổ bầu cử đủ số lượng thành viên để phân thành từ ba nhóm trở lên thì phân công thực hiện như sau: Các nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội; các nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; các nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Để việc kiểm phiếu được chính xác, mỗi nhóm nên bố trí 3 người, gồm 1 người đọc kết quả phiếu bầu, 1 người ghi (tích) vào danh sách kiểm phiếu và 1 người kiểm tra việc đọc và ghi.

Đối với tổ bầu cử không đủ số lượng thành viên để phân thành ba nhóm thì tổ trưởng tổ bầu cử phân công các nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã cho phù hợp. Thư ký tổ bầu cử tiến hành lập các biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Phân loại phiếu bầu theo màu

Tổ bầu cử thực hiện việc phân loại phiếu bầu theo màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội, màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; kiểm kê (đếm) tổng số phiếu trong hòm phiếu để xác định số phiếu thu vào và bàn giao các loại phiếu cho các nhóm đã được phân công của Tổ bầu cử để bắt đầu việc kiểm phiếu.

Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra tổng số phiếu thu vào so với tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Nếu tổng số phiếu thu vào bằng hoặc ít hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì tổ bầu cử mới được tiến hành kiểm phiếu.

Trường hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì tổ bầu cử phải kiểm tra lại; nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì lập tức bỏ các phiếu bầu vào hòm phiếu, sau đó niêm phong hòm phiếu và báo cáo ngay để ban bầu cử giải quyết.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của ban bầu cử thì ban bầu cử phải kịp thời báo cáo Ủy ban bầu cử cùng cấp xem xét, quyết định.

Tùy đặc thù của từng địa phương mà Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có hướng dẫn quy trình tổ chức kiểm phiếu cho phù hợp.

Trường hợp có sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện việc kiểm phiếu thì tổ bầu cử thực hiện quy trình kiểm phiếu theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền của địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện việc kiểm phiếu.