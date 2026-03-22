Chân dung các bộ trưởng được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố kết quả bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI với 500 đại biểu. Trong số đó, có nhiều ứng viên trúng cử thuộc khối Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ mới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Bà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Danh sách đại biểu Quốc hội khóa mới cũng có tên của 11 bộ trưởng, trưởng ngành, bao gồm 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Cụ thể, trong các bộ trưởng nhận được lá phiếu tín nhiệm của cử tri có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Ủy viên Bộ Chính trị), ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là địa bàn ứng cử của Đại tướng Phan Văn Giang trong khóa XV.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (Ủy viên Bộ Chính trị) lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và trúng cử tại địa bàn Hưng Yên - quê hương của ông.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ủy viên Bộ Chính trị) là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu TP Huế. Lần này, ông tiếp tục trúng cử vào Quốc hội khóa XVI khi ứng cử tại quê hương của mình là TP Huế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, (Ủy viên Bộ Chính trị) lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội và trúng cử. Ông sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ, ứng cử tại TP Cần Thơ.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ủy viên Trung ương) trong lần thứ hai ứng cử đã nhận được tín nhiệm cao từ cử tri, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM. Ở khóa XV, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình là đại biểu của tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ủy viên Trung ương) cũng đang là đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên. Lần này, ông tiếp tục ứng cử tại địa bàn cũ và tái cử.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ủy viên Trung ương) tiếp tục trúng cử khi ứng cử tại Cao Bằng - địa bàn ông từng là đại biểu dân cử trong khóa XV.

Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (Ủy viên Trung ương) lần này ứng cử tại Hà Nội và được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (Ủy viên Trung ương) là một trong 2 nữ bộ trưởng, trưởng ngành trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV và lần này tiếp tục ứng cử tại Bắc Ninh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và đã trúng cử. Bà sinh năm 1968, quê ở TP Hà Nội và ứng cử tại tỉnh Sơn La.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng (Ủy viên Trung ương) là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau và lần này ông ứng cử, trúng cử tại TP Hải Phòng.

Ngoài Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng 11 bộ trưởng, trưởng ngành, danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có tên của nhiều thứ trưởng.

Trong các thứ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 2 thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 1 thứ trưởng Bộ Công an, gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ủy viên Trung ương Đảng), trúng cử tại tỉnh Lào Cai. Ông sinh năm 1977, lần đầu làm đại biểu Quốc hội.

Những thứ trưởng khác trúng cử đại biểu Quốc hội gồm: Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến…