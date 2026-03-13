"Ngày hội non sông": Đảm bảo tuyệt đối an toàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an, đã có những chia sẻ về việc triển khai nhiệm vụ đảm bảo môi trường an ninh, an toàn, bảo đảm tốt quyền bầu cử của công dân; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID phục vụ bầu cử.

Triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, là ngày hội của toàn dân, nơi cử tri thực hiện quyền làm chủ và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Do đó, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử được đặt ra ở mức cao nhất, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn lực lượng Công an nhân dân trong những tháng đầu năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử, do một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, cùng sự tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, với mục tiêu “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử”.

Bộ Công an cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Cùng với đó, lực lượng công an thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để các thế lực xấu lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT cuộc bầu cử trong toàn quốc; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, lực lượng Công an cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ bầu cử.

Đến nay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên phạm vi toàn quốc được củng cố, giữ vững, sẵn sàng cao nhất cho tổ chức bầu cử.

Ứng dụng dữ liệu dân cư và VNeID phục vụ công tác bầu cử

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này.

Một trong những điểm mới rất đáng chú ý trong công tác phục vụ bầu cử lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, đặc biệt là khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao tính thuận tiện, minh bạch và sự tham gia chủ động của người dân.

Thực hiện phân công của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngay từ tháng 10/2025, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri phục vụ bầu cử.

Đồng thời, Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý cử tri được xây dựng từ nguồn dữ liệu chính thống của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông qua hệ thống này, lực lượng công an chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc rà soát, đối chiếu, bổ sung, điều chỉnh danh sách cử tri một cách khoa học, đồng bộ; hạn chế tối đa các sai sót như trùng lặp, thiếu thông tin hoặc bỏ sót cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Dữ liệu cử tri được cập nhật thường xuyên trên nền tảng dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm tính minh bạch trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng triển khai chức năng trên VNeID để người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu của mình và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thực hiện yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa thường trú và tạm trú; cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác (bản điện tử).

Một điểm bầu cử (Ảnh: Dân trí).

Đây là những phần mềm, tính năng đột phá giúp cho Công an địa phương thuận tiện trong công tác lập danh sách cử tri, cử tri cả nước dễ dàng theo dõi thông tin bầu cử mà không cần về nơi cư trú.

Việc ứng dụng dữ liệu dân cư và VNeID trong công tác bầu cử không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phục vụ tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân.

Bảo đảm quyền bầu cử của người đang tạm giữ, tạm giam

Liên quan đến việc bảo đảm quyền công dân trong bầu cử, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết bảo đảm tốt các quyền của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật là một trong những trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, nhằm góp phần thực hiện bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, công dân Việt Nam đủ điều kiện theo quy định đều có quyền bầu cử. Đối với những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng không bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án thì quyền bầu cử của họ vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các địa phương và các cơ quan liên quan trong việc rà soát, lập danh sách cử tri đối với các trường hợp đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ bầu cử để các trường hợp này hiểu rõ và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử theo đúng quy định, như bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp, bảo đảm an ninh, an toàn, xây dựng các phương án cụ thể trong việc tổ chức cho các cử tri tại cơ sở tạm giữ, tạm giam và cơ sở cai nghiện tập trung tham gia bầu cử.

Quá trình tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, vừa bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các cơ sở.

Việc tổ chức cho các đối tượng đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử tại các cơ sở tạm giữ, tạm giam, cơ sở cai nghiện tập trung không chỉ bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn và nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Nhà nước, góp phần để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.