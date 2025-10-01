Bất lực nhìn 3 bạn thuyền bị sóng cuốn mất hút

Níu giữ hy vọng mong manh

Trên bờ biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, chị Quách Thị Hải Linh (SN 1996, quê tỉnh Thanh Hóa) lặng lẽ dõi mắt ra khơi xa, nơi người anh trai vẫn chưa có tin tức.

Anh trai chị là Quách Hải Lâm (SN 1989), ngư dân tàu cá BV-0042TS, chìm trên biển khi đang vào bờ tránh bão Bualoi (cơn bão số 10).

Lực lượng chức năng động viên chị Linh và anh Tân (Ảnh: Nhật Anh).

Chị Linh cho biết sáng 28/9, chị nhận được cuộc gọi từ thuyền viên trên tàu BV-0042TS, chỉ kịp nghe “gọi cứu hộ đi” rồi máy tắt hẳn. Chị vội kiểm tra vị trí tàu, báo cơ quan chức năng, ít phút sau hay tin tàu gặp nạn ngoài khơi Cửa Việt.

Tin dữ khiến chị Linh bủn rủn, gọi dồn dập cho anh trai và các thuyền viên nhưng không thể liên lạc. Ngay sau đó, chị Linh bắt xe vào Quảng Trị, nghe tin 9 thuyền viên đã thoát nạn, nhưng anh trai chị cùng một người khác mất tích, chị như gục ngã.

“Anh Lâm cả đời gắn bó với biển, tuổi trẻ trôi qua cùng sóng gió. Anh chưa lập gia đình, là con trai cả gánh vác năm anh em”, chị Linh rưng rưng kể.

Bão đã tan, tàu cá lại nối đuôi nhau ra khơi, nhưng trên bờ, ánh mắt người thân hai ngư dân mất tích vẫn khắc khoải hướng ra biển, gửi gắm niềm hy vọng mong manh vào lực lượng chức năng, cầu mong phép màu xảy ra.

Bên cạnh chị Linh là anh Phạm Văn Tân (1988, trú tỉnh Ninh Bình), em vợ của ngư dân mất tích Phạm Văn Hiền (SN 1989), thuyền viên tàu cá BV-0042TS.

Theo anh Tân, bố mẹ ngư dân Hiền tuổi đã cao, lại đau ốm, chẳng thể đi xa nên anh thay mặt vào Quảng Trị nắm tình hình, nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm.

“Gia đình anh Hiền khó khăn, năm 16 tuổi anh đã đi biển để phụ giúp cha mẹ. Anh mất tích gần 3 ngày rồi, hy vọng sống sót gần như không còn. Gia đình chỉ mong sớm tìm thấy thi thể để đưa anh về quê, an ủi bố mẹ già”, anh Tân nghẹn giọng chia sẻ.

Bất lực nhìn bạn thuyền bị sóng cuốn đi

Cùng thời điểm tàu cá BV-0042TS chìm, một tàu cá khác mang số hiệu BV-4670TS cũng bị hư hỏng, mắc kẹt trên vùng biển Cửa Việt. Rất may tàu này không chìm, toàn bộ thuyền viên được lực lượng chức năng và ngư dân địa phương dùng ghe ứng cứu an toàn.

Anh Nguyễn Thanh Phong kể lại giây phút 2 tàu cá gặp nạn khi vào tránh trú bão (Ảnh: Nhật Anh).

Anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1994, trú tỉnh An Giang), thuyền viên tàu BV-4670TS, là người chứng kiến toàn bộ quá trình tàu BV-0042TS chìm giữa sóng dữ, các ngư dân bị cuốn trôi mà bất lực không thể cứu.

“Lúc đó sóng lớn, trong giây lát con tàu phía trước tôi bị nhấn chìm, 3 người đứng trước mũi tàu, tay nắm chặt một sợi dây, rồi bất ngờ bị sóng cuốn mất hút. Chúng tôi ở ngay gần đó, nhìn rõ cảnh họ bị cuốn đi mà không thể làm gì”, anh Phong buồn bã.

Thiếu tá Trần Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Cửa Việt (Quảng Trị), cho biết trong 3 thuyền viên tàu cá chìm, một người bám được vào phao tiêu trên biển rồi bơi vào bờ an toàn, 2 người còn lại vẫn chưa có tung tích.

Theo Thiếu tá Hải, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan dựng nhà bạt tại bãi biển để làm nơi nghỉ tạm cho thân nhân 2 thuyền viên mất tích, đồng thời phục vụ công tác tìm kiếm.

“Chúng tôi đang triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền xã tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển, cập nhật diễn biến từ hiện trường, kịp thời thông báo đến người nhà các thuyền viên”, Thiếu tá Hải nói.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 5h45 ngày 28/9, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo 2 tàu cá mang số hiệu BV-4670TS và BV-0042TS, gặp nạn cách bờ biển Cửa Việt khoảng 1,5km.

Ngư dân Quảng Trị và lực lượng chức năng dùng ghe tiếp cận tàu cá gặp nạn, cứu các thuyền viên (Ảnh: Nhật Anh).

Trong 2 tàu cá gặp nạn, một tàu bị sóng đánh chìm (3 thuyền viên), tàu còn lại bị chết máy, hư hỏng (8 thuyền viên). Có 9 thuyền viên thoát nạn sau vụ việc (7 người được ứng cứu, 2 người tự bơi vào bờ), 2 người mất tích.

Liên quan đến một vụ chìm tàu khác xảy ra tại khu vực Cảng Gianh (Quảng Trị), cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể 3 thuyền viên 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS và tiếp tục tìm kiếm 6 người còn lại. Các tàu cá này đứt neo, trôi tự do rồi chìm trong bão Bualoi vào đêm 28/9.