Bắt đầu tháo dỡ nhà rường trái phép trong lăng Hoàng thái hậu Từ Dũ

Ngày 3/3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bắt đầu tháo dỡ ngôi nhà gỗ được dựng sai phép trong khu vực 1 bảo vệ di tích lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dũ ở phường Thủy Xuân, theo yêu cầu của UBND thành phố Huế.

Theo ghi nhận của phóng viên, mọi công việc được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Nhóm công nhân đã bóc tách từng lớp ngói liệt ở các mái của ngôi nhà và vận chuyển xuống tập kết tạm tại khu vực sân cỏ gần hồ bán nguyệt trước lăng.

Đơn vị quản lý di tích bắt đầu cho tháo dỡ ngôi nhà rường tại lăng Hoàng thái hậu Từ Dũ (Ảnh: Cao Tiến).

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, việc tháo dỡ công trình phải tạm dừng do trời bất ngờ đổ mưa to.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, toàn bộ công việc tháo dỡ công trình, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng di tích sẽ kéo dài 3-4 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về ngôi nhà rường theo kiểu huỳnh ốc xuất hiện tại lăng Xương Thọ, nơi an nghỉ của Hoàng thái hậu Từ Dũ (vợ vua Thiệu Trị), gây xôn xao dư luận. Công trình này không có trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án tu bổ, tôn tạo lăng Xương Thọ đã được thẩm định, phê duyệt.

Việc tháo dỡ ngôi nhà phải tạm dừng do điều kiện thời tiết bất lợi (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, ngôi nhà rường được xây dựng cố định trên nền móng chân tảng phía trước bửu thành lăng Xương Thọ - một phần của quần thể lăng vua Thiệu Trị. Đây là vị trí thuộc khu vực bảo vệ 1 (vùng lõi) của di tích.

Bên cạnh đó, một cổng gỗ xuất hiện tại khu vực lối vào lăng vua Thiệu Trị cũng gây khó hiểu cho nhiều người. Cổng được lắp dựng ở vị trí tiếp giáp khu vực bảo vệ 1 của di tích, được làm theo kiểu tam quan, rộng khoảng 7m, trụ biểu cao 3,9-4,6m.

Sau khi dư luận phản ánh, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã đề nghị cơ quan chức năng thành phố Huế kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền đối với công trình trên.

Các viên ngói liệt sau khi hạ xuống được tập kết tạm ở khu vực sân cỏ phía trước lăng Xương Thọ (Ảnh: Cao Tiến).

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, đã có văn bản chỉ đạo giải quyết những nội dung liên quan việc lắp dựng các công trình nêu trên.

Đối với ngôi nhà rường tại lăng Xương Thọ, UBND thành phố Huế cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng để người dân và du khách chiêm bái trong dịp Tết.

Sau ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 3/3), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích.

Đối với cổng vào lăng vua Thiệu Trị, UBND thành phố Huế yêu cầu đơn vị quản lý di tích khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa 2024 và các văn bản hướng dẫn khác, báo cáo cấp có thẩm quyền để gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.