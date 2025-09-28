Bão "xé tan" rạp cưới, 80 mâm cỗ được cả thôn chuyển vào… nhà máy

Ngày 28/9, lãnh đạo UBND xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng, cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi, một rạp tiệc cưới được dựng tại sân vận động thôn An Hòa đã bị gió lớn quật hư hỏng nặng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa khi rạp cưới bị gió xé te tua, bàn ghế ngổn ngang, trong khi tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón khách.

Rạp cưới bị gió xé te tua vào sáng 28/9 (Ảnh: Duy Xuyên).

Cô dâu Lưu Thị Sương (trú tại thôn An Hòa) cho biết, hai bên gia đình đã ấn định ngày 28/9 tổ chức tiệc cưới. Tuy nhiên, vào trưa cùng ngày, gió mạnh khiến rạp cưới có nguy cơ “không trụ nổi”.

Trong lúc gia đình rối bời, bà con trong thôn đã cùng nhau tìm cách giúp đỡ. Xe tải, xe múc được huy động để chắn gió nhưng bất thành.

“Gió bão đã quật tan hoang rạp cưới, bàn tiệc ngổn ngang, hai vợ chồng tưởng chừng ngày trọng đại phải dang dở”, chị Sương nhớ lại.

Theo chị Sương, rất may thời điểm đó một lãnh đạo của nhà máy Phước Hữu Duyên đóng trên địa bàn thôn, đã nghe được câu chuyện và nhiệt tình tạo điều kiện cho mượn địa điểm để hai vợ chồng tổ chức tiệc cưới.

Hàng chục người dân trong thôn đã hỗ trợ gia đình chuyển bàn, ghế đến địa điểm mới tổ chức tiệc (Ảnh: Duy Xuyên).

Chị Sương cho biết có được địa điểm mới, không ai bảo ai, hàng chục người dân trong thôn đã chung tay hỗ trợ gia đình. Người bê bàn, người khiêng ghế dưới thời tiết mưa.

Chỉ trong vòng 30 phút, toàn bộ 80 mâm tiệc đã được chuyển sang địa điểm mới an toàn, rộng rãi. Nhờ vậy, đám cưới của chị Sương và chồng vẫn diễn ra trọn vẹn, trong sự chứng kiến của họ hàng và xóm làng.

“Có được một đám cưới trọn vẹn trong ngày bão là nhờ tình nghĩa của bà con. Tôi thật sự biết ơn và xúc động, đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi”, chị Sương chia sẻ.

Nơi tổ chức tiệc cưới mới là một nhà máy tại thôn An Hòa, xã Duy Xuyên (Ảnh: Tấn Chẳn).

Đại diện nhà máy Phước Hữu Duyên cho biết, khu nhà được cho mượn vốn dùng để đỗ xe, diện tích rộng, thuận tiện cho việc tổ chức tiệc.

“Chúng tôi chỉ cho mượn địa điểm miễn phí, còn chính bà con trong thôn mới là những người giúp đỡ nhiệt tình nhất. Nhìn cả xóm chạy đi, chạy lại trong mưa để giúp đôi bạn trẻ, tôi thật sự cảm phục”, vị đại diện này bày tỏ.