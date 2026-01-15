Bão Nokaen không có khả năng đi vào Biển Đông

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 15/1, vùng áp thấp nhiệt đới hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 của năm 2026 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương), có tên quốc tế Nokaen.

"So với trung bình nhiều năm thì bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm nhưng không hiếm. Trong giai đoạn từ năm 1950 tới nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1", lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nói.

Hướng di chuyển của bão Nokaen (Ảnh: Windy).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc khu vực vùng biển phía Đông của Philippines.

Do khu vực Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối, bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines.