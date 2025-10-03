Bão Matmo có thể suy yếu dần khi vào Vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 3/10, bão Matmo đã mạnh lên cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Lúc 7h, bão trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo 7h ngày 4/10, bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 750km về phía Đông Nam với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Sáng 5/10, theo dự báo, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Nam với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Một ngày sau, bão Matmo trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; cường độ cấp 10, giật cấp 13. Lúc này, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong khoảng ngày 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.